Ник Калатес отклонил второе предложение «Панатинаикоса». Греческий клуб будет искать другого разыгрывающего

Разыгрывающий «Барселоны» (33 года, 198 см) отклонил и второе контрактное предложение .

Калатес отклонил предложенные «Пао» 4 миллиона евро за 3 сезона. Грек запросил зарплату в 4,5 миллиона, но клуб не устроил такой вариант.

Как сообщает SDNA, бело-зеленые переходят к поиску другого первого номера.

«Барса» собирается досрочно расторгнуть рассчитанный до 2023 года контракт с Калатесом. Ветеран склоняется к переходу в «Фенербахче».

В минувшем сезоне Евролиги Калатес набирал в среднем 6,3 очка, 5,2 передачи и 4,3 подбора.

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