«Панатинаикос» предложил Нику Калатесу 4 млн евро за 3 года

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«Панатинаикос» не оставляет надежд заполучить разыгрывающего «Барселоны» Ника Калатеса (33 года, 198 см).

Калатес отклонил первое предложение греческого клуба и склонялся к переходу в «Фенербахче», который предлагал греку 3 миллиона евро за 2 года.

«Пао» сделал бывшему игроку команды новое предложение – 4 миллиона евро за 3 сезона.

«Барса» обсуждает с Калатесом досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2023 года.

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