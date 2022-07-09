«Панатинаикос» предложил Нику Калатесу 4 млн евро за 3 года

не оставляет надежд заполучить разыгрывающего «Барселоны» (33 года, 198 см).

Калатес отклонил первое предложение греческого клуба и склонялся к переходу в , который предлагал греку 3 миллиона евро за 2 года.

«Пао» сделал бывшему игроку команды новое предложение – 4 миллиона евро за 3 сезона.

«Барса» обсуждает с Калатесом досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2023 года.

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