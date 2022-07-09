Ник Калатес принял предложение «Фенербахче»

Разыгрывающий «Барселоны» (33 года, 198 см) получил предложения от турецкого и греческого .

Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, Калатес решил продолжить карьеру в «Фенербахче».

Оба клуба предлагают греческому защитнику контракт на два года. «Фенербахче» готов заплатить около 3 миллионов евро, «Панатинаикос» – 2,7 миллиона.

«Барса» обсуждает с Калатесом досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2023 года.

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