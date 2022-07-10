«Фенербахче» близок к подписанию Ника Калатеса и Найджела Хэйса

близок к подписанию контрактов с двумя бывшими игроками «Барселоны», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Турецкую команду в ближайшее время пополнят разыгрывающий (33 года, 198 см) и форвард (27 лет, 203 см).

В минувшем сезоне Евролиги Калатес набирал в среднем 6,3 очка, 5,2 передачи и 4,3 подбора. Показатели Хэйса – 5,8 очка, 2,8 подбора, 1 перехват.

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