Ник Калатес получил предложения от «Фенербахче» и «Панатинаикоса»

Разыгрывающий «Барселоны» (33 года, 198 см) получил предложения от турецкого и греческого , сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Оба клуба предлагают греческому защитнику контракт на два года. «Фенербахче» готов заплатить около 3 миллионов евро, «Панатинаикос» – 2,7 миллиона.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» ведет переговоры с Калатесом. Защитник с 2015 по 2020 год выступал за «Панатинаикос», где работал вместе с нынешним главным тренером Хавьером Паскуалем, а также Маносом Пападопулосом, который является спортивным директором петербургского клуба.

«Барса» обсуждает с Калатесом досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2023 года.

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