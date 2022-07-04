«Миннесота» отказалась включать Джейдена Макдэниэлса в сделку по Руди Гоберу

«Миннесота» отказалась включать тяжелого форварда (21 год, 206 см) в сделку по переходу центрового , сообщает The Athletic.

Заместитель генерального менеджера «Джаз» настаивал на том, чтобы «Тимбервулвс» включили Макдэниэлса в сделку. Клуб изначально просил Макдэниэлса , четыре драфт-пика первого раунда, несколько обменов пиками и пики второго раунда.

В конечном итоге «Юта» согласилась отдать Гобера в обмен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Леандро Больмаро, Джарреда Вандербилта, Уокера Кесслера и четыре драфт-пика.

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