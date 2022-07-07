Донован Митчелл не будет просить обмена

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, атакующий защитник «Юты» не будет просить обмена в другую команду.

«Что касается Митчелла, то он не будет менять своей позиции. Он не будет форсировать события прямо сейчас», – сказал Уиндхорст.

1 июля «Юта» отправила центрового Руди Гобера в «Миннесоту» в обмен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джерреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

Сообщалось, что «Джаз» не планирует обменивать Митчелла и намерен строить команду вокруг него.

«Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?