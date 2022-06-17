Джейсон Тейтум: «Не хочется снова переживать сегодняшние чувства, но в финале быть хочется»

Форвард «Селтикс» рассказал о своем состоянии после поражения в финальной серии с «Уорриорз» (2-4).

«Очень непросто. Мы так сильно хотели победить, дошли до финала, но не достигли цели. Это причиняет боль. Мы очень сильно этого хотели, но не получилось. Ужасное чувство.

Добраться до финала и не победить – это очень обидно. Не хочется снова переживать сегодняшние чувства, но, конечно, хочется снова вернуться в эту серию. Да, это станет для нас мотивацией и придаст нам энергии», – заявил Тейтум.

Тейтум в шестом матче набрал 13 очков при 6 из 18 с игры и 5 потерях.

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