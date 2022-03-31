Дирк Новицки назвал свою десятку лучших игроков из Европы в истории НБА

Легенда «Далласа» составил свои символические сборные лучших игроков из Европы в истории НБА.

В первую пятерку вошли нынешние звезды лиги Яннис Адетокумбо («Милуоки») и («Даллас»).

Первая символическая сборная Новицки:

Дражен Петрович

Пау Газоль

Лука Дончич

Вторая символическая сборная Новицки:

Детлеф Шремпф

Предраг Стоякович

Тони Кукоч

Арвидас Сабонис

28 марта НБА объявила о начале голосования болельщиков за первую и вторую символические сборные лучших европейских игроков в истории лиги. Голосование продлится до 6 апреля.

MVP из Сербии, чемпион из Греции, словенский вундеркинд: НБА превратилась из самой американской лиги в международную