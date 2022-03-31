Дирк Новицки назвал свою десятку лучших игроков из Европы в истории НБА

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Легенда «Далласа» Дирк Новицки составил свои символические сборные лучших игроков из Европы в истории НБА.

В первую пятерку вошли нынешние звезды лиги Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Лука Дончич («Даллас»).

Первая символическая сборная Новицки:

Тони Паркер

Дражен Петрович

Яннис Адетокумбо

Пау Газоль

Лука Дончич

Вторая символическая сборная Новицки:

Никола Йокич

Детлеф Шремпф

Предраг Стоякович

Тони Кукоч

Арвидас Сабонис

28 марта НБА объявила о начале голосования болельщиков за первую и вторую символические сборные лучших европейских игроков в истории лиги. Голосование продлится до 6 апреля.

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