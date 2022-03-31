Дирк Новицки назвал свою десятку лучших игроков из Европы в истории НБА

Легенда «Далласа» Дирк Новицки составил свои символические сборные лучших игроков из Европы в истории НБА.
В первую пятерку вошли нынешние звезды лиги Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Лука Дончич («Даллас»).
Первая символическая сборная Новицки:
Дражен Петрович
Пау Газоль
Лука Дончич
Вторая символическая сборная Новицки:
Детлеф Шремпф
Предраг Стоякович
Тони Кукоч
Арвидас Сабонис
28 марта НБА объявила о начале голосования болельщиков за первую и вторую символические сборные лучших европейских игроков в истории лиги. Голосование продлится до 6 апреля.
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