Ник Клэкстон: «Общался с Дюрэнтом и Ирвингом после продления контракта»

Бигмен «Нетс» Ник Клэкстон заявил, что связывался с суперзвездами команды Кевином Дюрэнтом и Кайри Ирвингом после продления контракта с клубом.
Дюрэнт и Ирвинг ранее выразили намерение продолжить карьеру в другой команде.
«Общался с Дюрэнтом и Ирвингом после продления контракта. У «Нетс» есть незавершенное дело, мы постараемся решить этот вопрос независимо от того, кто будет в составе.
Пробовал ли уговорить их остаться? Я получаю не настолько много», – произнес Клэкстон с улыбкой.
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