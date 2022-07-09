Ник Клэкстон: «Общался с Дюрэнтом и Ирвингом после продления контракта»

Бигмен «Нетс» заявил, что связывался с суперзвездами команды и после продления контракта с клубом.

Дюрэнт и Ирвинг ранее выразили намерение продолжить карьеру в другой команде.

«Общался с Дюрэнтом и Ирвингом после продления контракта. У «Нетс» есть незавершенное дело, мы постараемся решить этот вопрос независимо от того, кто будет в составе.

Пробовал ли уговорить их остаться? Я получаю не настолько много», – произнес Клэкстон с улыбкой.

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