Роб Пелинка: «Мы еще не закончили»

Генеральный менеджер отметил, что клуб еще не завершил комплектование состава на следующий сезон.

«Мы еще не закончили. Нам еще есть над чем работать», – сказал функционер.

«Лейкерс» уже подписали пять игроков с рынка свободных агентов. Клуб по-прежнему нацелен на («Хьюстон») и («Индиана»).

Также «Лейкерс» намерены выменять разыгрывающего «Бруклина» . Пелинка рассматривает и другие варианты усиления команды.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов