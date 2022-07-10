Роб Пелинка: «Мы еще не закончили»

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Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка отметил, что клуб еще не завершил комплектование состава на следующий сезон.

«Мы еще не закончили. Нам еще есть над чем работать», – сказал функционер.

«Лейкерс» уже подписали пять игроков с рынка свободных агентов. Клуб по-прежнему нацелен на Эрика Гордона («Хьюстон») и Бадди Хилда («Индиана»).

Также «Лейкерс» намерены выменять разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга. Пелинка рассматривает и другие варианты усиления команды.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

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