Роб Пелинка: «Мы еще не закончили»

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка отметил, что клуб еще не завершил комплектование состава на следующий сезон.
«Мы еще не закончили. Нам еще есть над чем работать», – сказал функционер.
«Лейкерс» уже подписали пять игроков с рынка свободных агентов. Клуб по-прежнему нацелен на Эрика Гордона («Хьюстон») и Бадди Хилда («Индиана»).
Также «Лейкерс» намерены выменять разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга. Пелинка рассматривает и другие варианты усиления команды.
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