Дэмиан Лиллард: «Когда я связываюсь с Джоди, она всегда находит время, чтобы поговорить со мной»

Разыгрывающий опроверг сообщение The New York Post о том, что владелица клуба Джоди Аллен избегает разговора с ним.

«Я не знаю, откуда взялась эта история. Когда я связываюсь с Джоди, она всегда находит время, чтобы поговорить со мной. Я никогда не отправлял ей электронное письмо.

У меня отличные отношения с руководителями и владельцами клуба. Мой агент, Аарон Гудвин, регулярно общается с руководством и владельцами. Эта история не заслуживает внимания», – сказал Лиллард.

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