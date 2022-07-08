Владелица «Портленда» избегает разговора с Дэмианом Лиллардом

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Владелица «Портленда» Джоди Аллен всячески избегает разговора с разыгрывающим команды Дэмианом Лиллардом, сообщает The New York Post.

Согласно источникам, Лиллард хотел встретиться с Аллен и обсудить будущее команды, но она не ответила на его звонок. Затем он отправил ей электронное письмо, но она не ответила и связала игрока с заместителем председателя клуба Бертом Колде.

Джоди стала владелицей «Блэйзерс» и «Сихокс» в октябре 2018 года после смерти своего брата Пола Аллена, которому принадлежали оба клуба.

Недавно основатель компании Nike Фил Найт и совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Алан Смолиниски предлагали купить «Портленд» за сумму более 2 миллиардов долларов, но получили отказ.

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