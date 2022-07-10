Марк Газоль – MVP второго дивизиона чемпионата Испании

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Центровой «Жироны» Марк Газоль признан MVP сезона-2021/22 второго дивизиона чемпионата Испании.

37-летний испанец провел сезон с показателями 14,5 очка, 8,2 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч и помог «Жироне» выиграть чемпионат и завоевать место в следующем сезоне лиги ACB.

Чемпион НБА в составе «Торонто» провел финальный матч против «Эстудиантеса» (66:60) с травмой.

На протяжении 20 лет Испанию не представляли без братьев Газолей. Они провели последний матч в Токио и больше не сыграют за сборную

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