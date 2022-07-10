ЦСКА перевел Владимира Карпенко в основную команду

Московский ЦСКА заключил новый контракт с защитником Владимиром Карпенко (21 год, 192 см). Игрок начнет следующий сезон в основной команде, сообщает официальный сайт армейцев.

Карпенко находился в молодежном проекте ЦСКА с 2019 года. В сезоне-2020/21 защитник впервые сыграл за , а прошедший сезон он провел в роли капитана и одного из лидеров команды. Его средние показатели в 35 матчах Суперлиги – 14,5 очка, 4,0 подбора, 4,8 передачи, 1,8 перехвата за 26,7 минуты.

Карпенко дебютировал в Лиге ВТБ в концовке сезона-2021/22.

«У Владимира будет возможность тренироваться и играть с хорошими баскетболистами, которые старше его, и, надеюсь, он будет очень мотивирован, будет очень усердно работать, чтобы добиться индивидуального прогресса и помочь команде всеми возможными способами», – отметил главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

«Первый год я играл за ЦСКА, а жил в Иркутске». Непростой путь Макара Коновалова