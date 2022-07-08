Марюс Григонис интересен «Панатинаикосу»

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«Панатинаикос» входит в число команд, которые заинтересованы в переходе защитника ЦСКА Марюса Григониса (28 лет, 198 см).

Греческий клуб на этой неделе расстался с защитником Неманей Недовичем.

Согласно сообщениям в прессе, Григонис также интересен «Маккаби», «Валенсии», «Жальгирису» и «Олимпиакосу». 

Прошлым летом Григонис подписал долгосрочный контракт с московским клубом, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. 

В 16 матчах Евролиги за ЦСКА Григонис набирал 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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