Марюс Григонис интересен «Панатинаикосу»

входит в число команд, которые заинтересованы в переходе защитника ЦСКА Марюса Григониса (28 лет, 198 см).

Греческий клуб на этой неделе расстался с защитником Неманей Недовичем.

Согласно сообщениям в прессе, Григонис также интересен «Маккаби», «Валенсии», «Жальгирису» и «Олимпиакосу».

Прошлым летом Григонис подписал долгосрочный контракт с московским клубом, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся.

В 16 матчах за ЦСКА Григонис набирал 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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