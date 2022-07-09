УНИКС подписал Дэрила Мэйкона

УНИКС объявил о подписании контракта с разыгрывающим (26 лет, 188 см).

Двухлетнее соглашение подписано по схеме 1+1.

В минувшем сезоне выпускник университета Арканзаса защищал цвета афинского «Панатинаикоса». Мэйкон помог столичной команде завоевать Суперкубок Греции и выйти в финал чемпионата страны. В 31 матче греческой Суперлиги Дэрил в среднем набирал 11,8 очка, 3,7 передачи и 1,9 подбора за 22,8 минуты на паркете.

В Евролиге Дэрил провел за бело-зеленых 31 игру, его средние показатели составили 13,1 очка, 3,6 передачи и 2,2 подбора за 25,9 минут игрового времени.

Ранее новобранец защищал цвета турецкого «Галатасарая», а также выступал в G-лиге НБА в составе фарм-команд «Далласа» и «Майами».

С 2018 по 2020 годы Мэйкон провел в НБА 12 матчей за «Мэверикс» и «Хит», отличившись 32 очками, 12 подборами и 8 передачами.

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