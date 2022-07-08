«Парма» подписала кенийца Тайлора Онгвае

объявила о подписании легкого форварда Тайлора Онгвае (201 см, 93 кг).

Соглашение с кенийским баскетболистом рассчитано до конца сезона-22/23.

Тайлор родился в кенийском городе Киси, но получил образование в Соединенных Штатах, где играл в колледже за «Рейнджер Джуниор» в Техасе. Следующие два года он выступал за команду университета «Луизиана Монро», где стал самым результативным игроком в обоих сезонах. Затем отправился в Европу, чтобы начать свою профессиональную карьеру в составе итальянского клуба «Феличе Скандоне» в сезоне-15/16. Форвард также успел получить опыт в Еврокубке и Лиге чемпионов, играл в чемпионате Швеции, став чемпионом национальной Лиги (2016 год), Новой Зеландии и Швейцарии.

Онгвае неоднократно привлекался к матчам в составе сборной Кении.

В минувшем сезоне в «Баккен Беарз» Онгвае завоевал золото датской лиги. Его статистика составила 10,2 очка, 3,9 подбора и 1,7 перехвата за 23 минуты на паркете.

Едва не бросил баскетбол из-за травм и низкого роста, а теперь выиграл Единую лигу: интервью с Андреем Топтуновым