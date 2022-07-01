«Фенербахче» достиг соглашения с Неманей Бьелицей

Турецкий «Фенербахче»достиг принципиального соглашения с чемпионом 2022 года в составе «Голден Стэйт» Неманей Бьелицей (34 года, 208 см), сообщает журналист Угур Озан Сулак.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил Бьелице двухлетний контракт на 5,2 миллиона евро.

Серб провел сезон-21/22 в «Голден Стэйт». В 71 матче регулярки он набирал 6,1 очка, 4,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

1 июля Неманя получил статус свободного агента. Несмотря на интерес к нему в НБА и со стороны других клубов , он решил вернуться в , за который уже играл с 2013 по 2015 год.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?