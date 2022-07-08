«Фенербахче» проявляет серьезный интерес к Иффе Лундбергу

Турецкий проявляет серьезный интерес к бывшему защитнику ЦСКА Иффе Лундбергу (27 лет, 193 см). Стороны ведут переговоры.

Ранее сообщалось, что в подписании датчанина также заинтересованы «Монако» и «Панатинаикос».

Лундберг начинал прошедший сезон в составе ЦСКА под руководством нового главного тренера «Фенербахче» Димитриса Итудиса. Защитник провел в 15 матчей, набирая в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи при реализации 43,6% трехочковых.

В марте датчанин присоединился к «Финиксу», но сыграл за аризонскую команду только в 4 матчах.

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