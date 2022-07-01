«Фенербахче» предложил контракт Немане Бьелице

че» хочет усилить состав чемпионом НБА Неманей Бьелицей (34 года, 208 см).

Как сообщает Home of Glory, турецкий клуб предложил Бьелице 2-летний контракт на 5,2 миллиона евро.

Серб провел сезон-21/22 в «Голден Стэйт». В 71 матче регулярки он набирал 6,1 очка, 4,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

1 июля Неманя получил статус свободного агента. Он уже играл за «Фенер» с 2013 по 2015 годы.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?