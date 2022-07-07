«Рокетс» отклонили предложения «Хит», «Бакс», «Санз» и «Сиксерс» об обмене Эрика Гордона

Теги возможные переходы Хьюстон Майами Милуоки Филадельфия Финикс НБА Эрик Гордон Баскетбол

«Хьюстон» был близок к обмену защитника Эрика Гордона в «Филадельфию» в день драфта, но сделка сорвалась, сообщает The Athletic.

«Рокетс» также получали предложения по Гордону от «Майами», «Милуоки» и «Финикса», которые предлагали пакеты, включающие выбор в первом раунде. «Лейкерс» также проявили интерес к Гордону.

«Сиксерс» возобновили переговоры с «Рокетс» после открытия рынка свободных агентов, но вновь не смогли заключить сделку. «Хьюстон» может пересмотреть предложения по Гордону позже в межсезонье и даже перед дедлайном обменов.

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