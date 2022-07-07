«Рокетс» отклонили предложения «Хит», «Бакс», «Санз» и «Сиксерс» об обмене Эрика Гордона

«Хьюстон» был близок к обмену защитника в «Филадельфию» в день драфта, но сделка сорвалась, сообщает The Athletic.

«Рокетс» также получали предложения по Гордону от , и , которые предлагали пакеты, включающие выбор в первом раунде. «Лейкерс» также проявили интерес к Гордону.

«Сиксерс» возобновили переговоры с «Рокетс» после открытия рынка свободных агентов, но вновь не смогли заключить сделку. может пересмотреть предложения по Гордону позже в межсезонье и даже перед дедлайном обменов.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов