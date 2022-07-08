Джерами Грант: «Я стал игроком, который влияет на результат. Надеюсь на победы вместе с «Портлендом»

Новобранец «Блэйзерс» заявил, что у него большие ожидания от выступления за клуб из Ореона.

«Мы с Лиллардом сблизились в сборной США. Так что я определенно думал о варианте с «Блэйзерс».

Рад оказаться в этой команде. В первые шесть лет карьеры я не был игроком, который влияет на результат, это случилось после перехода в «Пистонс». Сейчас я готов присоединиться к и рассчитываю на победы с этом командой», – заявил Грант.

В 47 матчах минувшего сезона Грант набирал 19,2 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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