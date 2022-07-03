Дэмиан Лиллард: «У лояльности есть срок годности»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард опубликовал загадочный пост в сторис Instagram.

«У лояльности есть срок годности. Суровая правда. Кормите их с рогатки», – написал Лиллард.

Ранее сообщалось, что Лиллард, который имеет действующее соглашение на три сезона и сумму 136,9 миллиона долларов, не определился с решением по продлению контракта.

«Портленд» хочет продлить контракт с разыгрывающим и собирается предложить Лилларду дополнительно два сезона и более чем 100 миллионов. 

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