Дэмиан Лиллард: «У лояльности есть срок годности»

Разыгрывающий опубликовал загадочный пост в сторис Instagram.

«У лояльности есть срок годности. Суровая правда. Кормите их с рогатки», – написал Лиллард.

Ранее сообщалось, что Лиллард, который имеет действующее соглашение на три сезона и сумму 136,9 миллиона долларов, не определился с решением по продлению контракта.

«Портленд» хочет продлить контракт с разыгрывающим и собирается предложить Лилларду дополнительно два сезона и более чем 100 миллионов.

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