«Хорнетс» сделали официальное заявление по поводу ареста Майлза Бриджеса

Пресс-служба опубликовала официальное заявление клуба по поводу ареста форварда .

«Хорнетс» осведомлены о ситуации, связанной с Майлзом Бриджесом. Мы находимся в процессе сбора дополнительной информации. На данный момент у нас больше нет комментариев», – говорится в заявлении.

Бриджес в среду был арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в домашнем насилии.

Согласно сообщению TMZ, инцидент произошел во вторник. Бриджес вступил в конфликтную ситуацию с женщиной и в какой-то момент применил силу. В среду днем баскетболист сам явился в отделение. Позже он был освобожден под залог в 130 000 долларов. Судебное заседание назначено на 20 июля.

1 июля Бриджес станет свободным агентом, он претендует на максимальный контракт.

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