Монти Уильямс : «Габриэль Лундберг бросает по кольцу намного лучше, чем я ожидал»

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс признался, что новичок команды, бывший защитник ЦСКА Габриэль Лундберг произвел на него сильное впечатление.
«У Лундберга отличное телосложение для защитника. Он бросает по кольцу намного лучше, чем я ожидал. Я мало что о нем знал, и когда он впервые пришел в зал, я увидел, как легко он бросает. У него крепкое телосложение, а это значит, что он может выдержать удар во время прохода.
У меня не было достаточно времени, чтобы внимательно изучить видеозаписи с ним, но генеральный менеджер Джеймс Джонс высоко отзывался о нем. Мы не пригласили бы его, если бы не верили, что он сможет играть. Так что мы рады видеть датского игрока в нашей команде, но особенно в НБА», – заявил тренер.
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