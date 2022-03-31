Монти Уильямс : «Габриэль Лундберг бросает по кольцу намного лучше, чем я ожидал»

Главный тренер «Финикса» признался, что новичок команды, бывший защитник ЦСКА Габриэль Лундберг произвел на него сильное впечатление.

«У Лундберга отличное телосложение для защитника. Он бросает по кольцу намного лучше, чем я ожидал. Я мало что о нем знал, и когда он впервые пришел в зал, я увидел, как легко он бросает. У него крепкое телосложение, а это значит, что он может выдержать удар во время прохода.

У меня не было достаточно времени, чтобы внимательно изучить видеозаписи с ним, но генеральный менеджер высоко отзывался о нем. Мы не пригласили бы его, если бы не верили, что он сможет играть. Так что мы рады видеть датского игрока в нашей команде, но особенно в НБА», – заявил тренер.

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