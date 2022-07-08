«Сперс» могут принять на себя контракт Уэстбрука в сделке между «Бруклином» и «Лейкерс»

«Нетс» и «Лейкерс» пока не могут договориться по обмену с участием звездных разыгрывающих Кайри Ирвинга и Расселла Уэстбрука.
У обоих игроков истекающие контракты, но зарплата Ирвинга составляет 36,9 миллиона долларов, а Уэстбрука – 47,1 миллиона. С учетом крупной платежки «Бруклина» командам сложно провести трейд.
Как сообщает Bleacher Report, в осуществлении сделки может помочь «Сан-Антонио», который способен принять контракт Уэстбрука за драфт-вознаграждение. «Нетс» в такой ситуации получат крупное торговое исключение.
Источники в лиге отмечают, что для «Бруклина» решение ситуации с запросом на обмен от Кевина Дюрэнта является значительно более приоритетным вопросом по сравнению с возможным трейдом Ирвинга.
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