«Мэверикс» и «Сиксерс» не заинтересованы в Кайри Ирвинге

и не заинтересованы в приобретении звездного разыгрывающего «Бруклина» , сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Ранее сообщалось, что Ирвинг включил «Мэверикс» и «Сиксерс» в список команд, где бы он хотел продолжить карьеру.

«Лейкерс» остается командой, которая больше всего заинтересована в приобретении Ирвинга.

Ирвинг недавно воспользовался опцией продления контракта с «Бруклином» на 36,9 миллиона, но, как ожидается, начнет сезон в другой команде. Кайри хочет покинуть «Нетс», клуб ведет переговоры по обмену звездного плеймейкера с .

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов