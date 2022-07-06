Кендрик Перкинс: «Не верю, что Дюрэнт хочет обмена. Он использует тактику запугивания, чтобы помочь Ирвингу подписать долгосрочный контракт с «Нетс»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что просьба форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта об обмене – это уловка, чтобы помочь Кайри Ирвингу подписать новый долгосрочный контракт с «Нетс».

«Я смотрю на все это и думаю: «А почему Кевин Дюрэнт захотел уйти?». Вдруг, ни с того ни с сего, как только Кайри Ирвинг воспользовался опцией продления контракта, выходит Кевин Дюрэнт и говорит: «Я хочу, чтобы меня обменяли».

Я пришел к выводу, что я не верю Кевину Дюрэнту. Я абсолютно ему не верю. Я не вижу никакого смысла в том, что он хочет, чтобы его обменяли в данный момент. Я не думаю, что он сам в это верит. Я думаю, что Кевин Дюрэнт использует тактику запугивания, чтобы помочь получить рычаг давления и подписать долгосрочный контракт с «Бруклином».

Речь идет о , игроке уровня Топ-5, возможно, лучшем игроке НБА. И его до сих пор не смогли обменять? Вы хотите сказать мне, что Кевин Дюрэнт до сих пор находится на рынке обменов? То есть, Кевин Дюрэнт выставлен на рынок, прошли выходные, и ни кто не смог договориться о его обмене? Я в это не верю», – сказал Перкинс.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов