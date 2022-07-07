Легендарный тренер «Реала» Педро Феррандис умер в возрасте 93 лет

Легенда испанского баскетбола и мадридского «Реала» Педро Феррандис умер в возрасте 93 лет.

Феррандис провел на посту главного тренера «Реала» 13 сезонов (1959–1962, 1964–1965, 1966–1975), выиграв с командой 12 титулов чемпиона Испании, 11 Кубков Испании и 4 Кубка Европы.

Феррандис занимает первое место среди тренеров «Реала» по количеству чемпионских титулов, выиграв в общей сложности 27 из 93 титулов мадридского клуба. Лоло Сайнс и Пабло Ласо делят второе место с 22 трофеями.

Феррандис является почетным членом «Реала», членом Зала славы баскетбола имени Нейсмита, Зала славы и Зала славы испанского баскетбола.

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