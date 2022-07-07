«Реал» продлил контракт с Фабьеном Козюром до 2024 года

«Реал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Фабьеном Козюром (35 лет, 196 см).
Соглашение рассчитано до 2024 года.
Француз выступает за мадридский клуб с 2017 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании француз принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 7,8 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи.
Его показатели в Евролиге составили 8,5 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи.
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