«Реал» продлил контракт с Фабьеном Козюром до 2024 года

на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником (35 лет, 196 см).

Соглашение рассчитано до 2024 года.

Француз выступает за мадридский клуб с 2017 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании француз принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 7,8 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи.

Его показатели в составили 8,5 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи.

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