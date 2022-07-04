Айзейя Хартенштайн попрощался с «Клипперс» и их болельщиками

Центровой Айзейя Хартенштайн, подписавший двухлетний контракт на 16 млн с «Нью-Йорком», написал прощальное сообщение «Клипперс» и их болельщикам.
«Хотел поблагодарить «Клипперс» и болельщиков клуба. Находиться здесь было настоящим счастьем, благодаря болельщикам мне было легко отдавать всего себя в каждом матче. Никогда не забуду этот сезон и всегда буду благодарен за возможность», – написал игрок в Instagram.
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