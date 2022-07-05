«Нью-Йорк» могут оштрафовать за тамперинг в сделке с Джейленом Брансоном (The Athletic)

Переход разыгрывающего из «Далласа» в «Нью-Йорк» может быть рассмотрен лигой на предмет тамперинга.

Брансон договорился с «Никс» о контракте на четыре года с суммарной заработной платой 110 миллионов долларов.

По словам инсайдера The Athletic Фреда Катца, недоволен тем, что исполнительный директор «Никс» Уильям Уэсли присутствовал на матче «Маверикс» против «Джаз» в плей-офф-2022.

Также Катц отмечает, что сообщения о заключенной сделке появились раньше, чем получил право на переговоры с Брансоном.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов