Несколько команд проявляют интерес к Таджу Гибсону

Несколько команд НБА проявляют интерес к тяжелому форварду (37 лет, 206 см), сообщает инсайдер Ян Бегли.

Гибсон, у которого на данный момент есть негарантированный контракт с «Никс» на 5,2 миллиона долларов за сезон-2022/23, может быть отчислен, чтобы освободить место для подписания .

В прошедшем сезоне Гибсон набирал 4,4 очка и 4,4 подбора в среднем за матч.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов