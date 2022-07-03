«Рокетс» и «Сиксерс» обсуждают обмен с участием Эрика Гордона и Матисса Тайбулла

«Хьюстон» и «Филадельфия» ведут переговоры о возможном обмене с участием защитников Эрика Гордона («Рокетс») и Матисса Тайбулла («Сиксерс»), сообщает журналист CBS Sports Майкл Каски-Бломейн.
В сделке может потребоваться участие третьей команды.
Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнему Гордону проявляют «Филадельфия» и «Финикс».
Гордон провел последние шесть сезонов за «Рокетс». В 57 матчах минувшего сезона бывший лучший запасной игрок года набирал в среднем 13,4 очка при 47,5 процента с игры, включая 41,2 из-за дуги.
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