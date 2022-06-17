«Хьюстон» рассчитывает получить за Эрика Гордона пик 1-го раунда

готов обменять атакующего защитника .

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, «Рокетс» по-прежнему рассчитывают получить за 33-летнего Гордона пик 1-го раунда драфта.

На этой неделе «Хьюстон» договорился об обмене Кристиана Вуда в «Даллас». «Рокетс» получат взамен 26-й пик драфта-2022, «больших» Бобана Марьяновича и Маркиза Крисса, а также защитника Трея Берка.

В 57 матчах сезона-21/22 Эрик набирал 13,4 очка, 2,0 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?