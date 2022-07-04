«Лейкерс» могут выменять Эрика Гордона, если не получат Кайри Ирвинга

Атакующий защитник «Хьюстона» Эрик Гордон является запасным вариантом усиления для «Лейкерс» в нынешнее межсезонье.
Как сообщает журналист USA Today Sports Роберт Марви, калифорнийцы могу сосредоточиться на приобретении Гордона в том случае, если не получится выменять разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.
Ранее проходила информация, что Гордоном также интересуются «Филадельфия» и «Финикс».
В минувшем сезоне 33-летний игрок «Рокетс» набирал в среднем 13,4 очка при реализации 47,5% с игры и 41,2% из-за дуги.
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