«Лейкерс» могут выменять Эрика Гордона, если не получат Кайри Ирвинга

Атакующий защитник Эрик Гордон является запасным вариантом усиления для в нынешнее межсезонье.

Как сообщает журналист USA Today Sports Роберт Марви, калифорнийцы могу сосредоточиться на приобретении Гордона в том случае, если не получится выменять разыгрывающего «Бруклина» .

Ранее проходила информация, что Гордоном также интересуются и .

В минувшем сезоне 33-летний игрок «Рокетс» набирал в среднем 13,4 очка при реализации 47,5% с игры и 41,2% из-за дуги.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов