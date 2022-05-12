Джеймс, Ларкин и Миротич – в первой символической пятерке Евролиги-21/22

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Евролига объявила первую символическую пятерку сезона-2021/22.

В пятерку вошли: Майк Джеймс («Монако»), Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»), Александар Везенков («Олимпиакос»), Никола Миротич («Барселона») и Эди Тавареш («Реал»).

Символические пятерки Евролиги определяются по итогам голосования прессы, болельщиков, капитанов и тренеров команд.

В «Финале четырех» выступят «Анадолу Эфес», «Барселона», «Олимпиакос» и «Реал».

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