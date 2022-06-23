«Кавальерс» обменяли права на Александара Везенкова на 49-й пик «Кингз»

«Кливленд» приобрел 49-й пик «Сакраменто» на сегодняшнем драфте НБА в обмен на права на тяжелого форварда Александара Везенкова.
Везенков (26 лет, 206 см) выступает за греческий «Олимпиакос» и был включен в первую символическую пятерку сезона Евролиги-2021/22. Форвард был выбран под 57-м номером драфта НБА 2017 года.
Церемония драфта состоится сегодня в бруклинском «Барклайс-центре». Начало – в 3.00 по московскому времени. Первый выбор – у «Орландо», за ним будут выбирать «Оклахома», «Хьюстон» и «Сакраменто».
У «Кавальерс» четыре пика на сегодняшнем драфте: 14, 39, 49 и 56.
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