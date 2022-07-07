ЧМ-2023. Квалификация. Украина сыграет с Испанией

Сегодня состоится последний матч первого раунда квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Украина сыграет с Испанией. Обе команды уже обеспечили себе выход во второй раунд.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа G

Украина – Испания

7 июля. 19.00

Положение команд: Грузия – 4-2, Испания – 4-1, Украина – 3-2, Северная Македония – 0-6.

Группа А

Положение команд: Латвия – 5-1, Бельгия – 4-2, Сербия – 3-3, Словакия – 0-6.

Группа B

Положение команд: Греция – 3-1, Турция – 2-2, Великобритания – 1-3.

Группа C

Положение команд: Финляндия – 5-1, Словения – 4-2, Швеция – 2-4, Хорватия – 1-5.

Группа D

Положение команд: Германия – 5-1, Израиль – 3-3, Эстония – 2-4, Польша – 2-4.

Группа Е

Положение команд: Франция – 5-1, Черногория – 4-2, Венгрия – 3-3, Португалия – 0-6.

Группа F

Положение команд: Литва – 5-1, Чехия – 3-3, Босния и Герцеговина – 3-3, Болгария – 1-5.

Группа H

Положение команд: Италия – 3-1, Исландия – 3-1, Нидерланды – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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