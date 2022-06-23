Андрей Ватутин: «Астапкович и Комолов возмужали как баскетболисты и личности»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал возвращение в московский клуб его воспитанников и .

«Рад приветствовать в «основе» наших воспитанников, за профессиональным ростом которых мы внимательно следили на протяжении нескольких лет.

Антон и Артем возмужали как баскетболисты и личности, проявили себя в большом баскетболе и не нуждаются в характеристиках – болельщики прекрасно знают, на что они способны. Уверен, парни готовы помочь команде добиваться результатов в ближайшие годы и стать примером для нового поколения молодых игроков», – сказал Ватутин.

Сегодня ЦСКА объявил о подписании 2-летнего контракта с Комоловым и 3-летнего контракта с Астапковичем.

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