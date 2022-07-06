В контракте Зайона Уильямсона прописано несколько мер защиты от травм

22-летний форвард Зайон Уильямсон и «Новый Орлеан» договорились о максимальном продлении контракта, сумма которого может достичь 231 миллиона долларов. Однако в соглашение включено несколько мер защиты клуба от травм, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Чарания сравнил контракт Зайона с контрактом , подписанным с «Филадельфией» в 2017 году. В том соглашении также были прописаны дополнительные условия, такие как количество проведенных матчей.

«Зайон Уильямсон в восторге от того, что подписал этот новый контракт и остался в . Он хотел заключить именно эту сделку», — при этом отмечает Чарания.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы