«Пеликанс» объявили о продлении контракта с Зайоном

Форвард Зайон Уильямсон официально подписал продление контракта с в свой 22-й День рождения.

Зайон гарантированно заработает 193 миллиона долларов за следующие пять лет. Эта сумма может увеличиться до 231 миллиона долларов, если форвард попадет в одну из символические пятерок в следующем сезоне.

Уильямсон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. За первые три сезона в лиге он провел всего 85 матчей, набирая в среднем 25,7 очка, 7,0 подбора и 3,2 передачи.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы