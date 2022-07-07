Тайлер Дорси подпишет контракт с «Далласом»

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«Даллас» согласовал условия контракта с защитником Тайлером Дорси (26 лет, 196 см).

Несмотря на предложения от «Олимпиакоса» и «Фенербахче», американец в первую очередь решил рассматривать варианты продолжения карьеры в НБА. Недавно он побывал на просмотре в «Мэверикс» и впечатлил техасский клуб.

Дорси был выбран под 41-м номером на драфте 2017 года и выступал в лиге на протяжении двух сезонов. В его активе 83 матча за «Атланту» и 21 – за «Мемфис».

В минувшем сезоне Тайлер провел 32 матча за «Олимпиакос» в Евролиге. Показатели баскетболиста составили в среднем 10,8 очка, 2,3 подбора и 1,8 передачи при реализации 40,8% из-за дуги.

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