«Даллас» намерен предложить контракт Тайлеру Дорси

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«Даллас» остался доволен просмотром атакующего защитника Тайлера Дорси (26 лет, 196 см) и намерен предложить игроку контракт, пишет Eurohoops.

Несмотря на предложения от «Олимпиакоса» и «Фенербахче», американец в первую очередь рассматривает варианты продолжения карьеры в НБА.

Дорси был выбран под 41-м номером на драфте 2017 года и выступал в лиге на протяжении двух сезонов. В его активе 83 матча за «Атланту» и 21 – за «Мемфис».

В минувшем сезоне Тайлер провел 32 матча за «Олимпиакос» в Евролиге. Показатели баскетболиста составили в среднем 10,8 очка, 2,3 подбора и 1,8 передачи при реализации 40,8% из-за дуги.

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