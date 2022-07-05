«Даллас» намерен предложить контракт Тайлеру Дорси

остался доволен просмотром атакующего защитника Тайлера Дорси (26 лет, 196 см) и намерен предложить игроку контракт, пишет Eurohoops.

Несмотря на предложения от «Олимпиакоса» и , американец в первую очередь рассматривает варианты продолжения карьеры в .

Дорси был выбран под 41-м номером на драфте 2017 года и выступал в лиге на протяжении двух сезонов. В его активе 83 матча за «Атланту» и 21 – за .

В минувшем сезоне Тайлер провел 32 матча за «Олимпиакос» в . Показатели баскетболиста составили в среднем 10,8 очка, 2,3 подбора и 1,8 передачи при реализации 40,8% из-за дуги.

Едва не бросил баскетбол из-за травм и низкого роста, а теперь выиграл Единую лигу: интервью с Андреем Топтуновым