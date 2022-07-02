«Панатинаикос» нацелен на подписание Дуэйна Бэйкона

Атакующий защитник Дуэйн Бэйкон (26 лет, 198 см) входит в сферу интересов , сообщает Gazzetta.

В минувшем сезоне игрок выступал за , набирая в среднем 12,1 очка и 4 подбора в .

Ранее проходила информация, что Бэйкон хочет вернуться в НБА и просил заинтересованные европейские клубы подождать.

Баскетболистом также интересуются «АнадолуЭфес» и .

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