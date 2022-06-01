Дрэймонд Грин: «Злюсь, когда с Кевином Дюрэнтом сравнивают высоких худых парней»

Форвард считает звезду Кевина Дюрэнта особенным баскетболистом, с которым трудно сравнивать других игроков.

«Когда Кевон Луни заканчивал школу, люди сравнивали его с Кевином Дюрэнтом. Я всегда злюсь, когда люди сравнивают высоких худых парней с Кевином Дюрэнтом. Они просто смотрят на телосложение и говорят: «О, чувак! Этот парень высокий и худой, он умеет обращаться с мячом… Бум! Это Кевин Дюрэнт!»

Это абсолютно неверное представление о баскетболе. Вы не можете просто сравнивать игроков с Кевином Дюрантом из-за роста, потому что в реальности Кевин Дюрэнт, возможно, самый талантливый и мастеровитый баскетболист за всю историю .

Мы не видели игрока ростом 7 футов, который владеет мячом, как разыгрывающий, бросает, как атакующий защитник, играет в посте, как третий или четвертый номер, и может обороняться, как центровой. Мы никогда не видели этого раньше.

Как будто вы пришли в лабораторию и вам сказали: «Эй, вы можете создать игрока». Вы бы создали Кевина Дюрэнта. Парень ростом от 6 футов 10 дюймов до 7 футов, который может обыгрывать, бросать, отдавать передачи. Вы можете сделать это в NBA 2K. Я делал так в детстве, это был Кевин Дюрэнт», – сказал Грин.

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