Джонсон, Шакич и Мозли покинут УНИКС

Форвард Джерон Джонсон (29 лет, 198 см), а также «большие» (34 года, 203 см) и (33 года, 203 см) покинут по истечению контрактов.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», казанцы решили не предлагать трем легионерам новые соглашения.

Из иностранцев, выступавших за УНИКС в сезоне-21/22, в команде может остаться только . Как и в ситуации с Марио Хезоней, у обоих сторон есть опция выхода из контракта.

Если Списсу останется, то УНИКС возьмет пять новых иностранцев, если покинет Казань, то шесть.

В новом сезоне в Единую лигу ВТБ можно заявить только шесть легионеров, а не восемь.

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