Джонсон, Шакич и Мозли покинут УНИКС

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Форвард Джерон Джонсон (29 лет, 198 см), а также «большие» Желько Шакич (34 года, 203 см) и Уильям Мозли (33 года, 203 см) покинут УНИКС по истечению контрактов.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», казанцы решили не предлагать трем легионерам новые соглашения.

Из иностранцев, выступавших за УНИКС в сезоне-21/22, в команде может остаться только Марко Списсу. Как и в ситуации с Марио Хезоней, у обоих сторон есть опция выхода из контракта.

Если Списсу останется, то УНИКС возьмет пять новых иностранцев, если покинет Казань, то шесть. 

В новом сезоне в Единую лигу ВТБ можно заявить только шесть легионеров, а не восемь.

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