УНИКС предложил Джалену Рейнольдсу 1,1 млн евро

Казанский УНИКС предложил центровому (29 лет, 208 см) 1,1 млн евро, сообщает инсайдер Sportando Алессандро Магги. Итальянский остается наиболее вероятным кандидатом на подписание американца.

Ранее сообщалось, что клуб из Болоньи согласовал условия контракта с Рейнольдсом и в ближайшее время должен объявить о сделке официально.

Бывший центровой «Зенита» провел минувший сезон в тель-авивском , набирая в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах .

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой