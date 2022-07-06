«Олимпиакос» хочет подписать Айзейю Кэнана

нацелился на приобретение разыгрывающего (31 год, 183 см), пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Минувший сезон американский игрок начинал в , но после отстранения российских команд от участия в перешел в .

Кэнан провел 12 матчей в чемпионате Турции, набирая в среднем 11,3 очка, 2,2 передачи и 1,9 подбора при реализации 43,2% из-за дуги.

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