«Олимпиакос» хочет подписать Айзейю Кэнана

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«Олимпиакос» нацелился на приобретение разыгрывающего Айзейи Кэнана (31 год, 183 см), пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Минувший сезон американский игрок начинал в УНИКСе, но после отстранения российских команд от участия в Евролиге перешел в «Галатасарай».

Кэнан провел 12 матчей в чемпионате Турции, набирая в среднем 11,3 очка, 2,2 передачи и 1,9 подбора при реализации 43,2% из-за дуги.

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